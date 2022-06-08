Школа в Гольмовском пострадала в результате обстрела ВСУ

Здание школы получило повреждения в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По данным представительства, разрывы боеприпасов были зафиксированы на территории школы № 77 на улице Советской Армии, на этой же улице снаряд попал в частный жилой дом.

Сразу на четырех улицах — Загородной, Щетинина, Школьной и Ворошиловоградской — в результате атаки ВСУ были повреждены газопроводы. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Утром 8 июня стало известно, что украинские военные обстреляли Пантелеймоновку и поселок Гольмовский. По Пантелеймоновке выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра, а по Гольмовскому — шесть снарядов калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра, написал RT.