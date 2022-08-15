Школа и частный дом в Святогорске в ДНР пострадали после обстрела ВСУ

Украинские силы продолжают наносить удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске (ДНР). Об этом сообщило РИА «Новости».

Инфраструктура Святогорска серьезно пострадала, скорая помощь и пожарные из-за обстрелов не могут добраться до пострадавших.

Корреспондент агентства был свидетелем того, как местные жители сами пытались остановить распространение огня от загоревшегося частного дома на другие жилые постройки. Люди из-за постоянных обстрелов вынуждены прятаться в убежищах.

ВС РФ вместе с силами Донецкой Народной Республики в ходе спецоперации освободили значительную часть территории ДНР. В частности, под контролем Союзных войск находятся Волноваха, Мариуполь, Святогорск. При этом ВСУ удерживают в Святогорске господствующие высоты и Святогорскую лавру.