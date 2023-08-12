Спецоперация 12 августа 2023, 13:09 Шестеро российских военных обратили в бегство 30 украинских боевиков РИА «Новости»: 6 бойцов РФ обратили в бегство 30 боевиков ВСУ у Старомайорского Официальный сайт президента Украины

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Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины в районе Старомайорского в ДНР. Вшестером бойцы обратили в бегство отряд из 30 украинских боевиков, несколько человек сдались. Об этом РИА «Новости» рассказал один из военнопленных.

По словам мужчины, оказавшегося в плену, он не хотел вступать ряды ВСУ. Однажды он возвращался домой, к нему подошли полицейские и работники военкомата — сразу же забрали.

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«Началась стрельба, я испугался, залег в окопе, увидел сержанта раненого, еще одного парня. Его тоже в плен, кстати взяли, помощь ему оказали. Сказали сдаваться, сразу поднял руки — сдался», — рассказал он о дне, когда попал в плен.

Мужчина отметил, что русские очень хорошо к нему относятся, он даже не ожидал. Собеседник издания сообщил, что на Украине всех запугивают — говорят, что якобы в российском плену жуткие условия.

«Как нам рассказывают, показывают… Что лучше, ну, не сдаваться в плен. <...> Русские солдаты последним со мной делились, едой последней! А нам рассказывали совсем другое», — отметил он.

Ранее пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве со стороны украинских спецслужб. Мужчину заставляли передавать координаты дислокации ВС России и другую развединформацию, а взамен пообещали переправить через реку на подконтрольную Украине местность, но в итоге сделали «пушечным мясом».