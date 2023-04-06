Спецоперация 06 апреля 2023, 07:40 Шесть ракет HIMARS сбили над Мелитополем ночью ТАСС: ВСУ ночью попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, все ракеты сбиты Викимедиа

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Украинские боевики ночью попытались нанести по Мелитополю удар ракетами РСЗО HIMARS, однако силы противовоздушной обороны сбили каждую из них. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что всего ракет было шесть.

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Сегодня около 02:00 в городе раздалось не менее трех взрывов. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В последнее время Мелитополь постоянно оказывается под огнем ВСУ. Утром 3 апреля там взорвался автомобиль, в результате пострадал бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Перед этим украинские боевики ударили по городу кассетными боеприпасами, были ранены шесть человек, один из снарядов попал в локомотивное депо.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что таким образом ВСУ разведывают обстановку, готовясь к наступлению, — по его мнению, как раз запорожское направление будет для них приоритетным.

Накануне появилась информация об эвакуации населения Звпорожской области, но она оказалась фейковой.