Шесть огневых точек ВСУ уничтожили в Лисичанске

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил об активном уничтожении огневых точек украинских войск в Лисичанске. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его сведениям, ликвидированы не менее шести скоплений техники.

«Идет активное уничтожение огневых точек и техники украинских боевиков в Лисичанске и на Привольнянском плацдарме. Из пригорода Лисичанска и Приволья украинские батареи вели непрекращающийся огонь по пригородам Северодонецка, откуда не так давно были выбиты», — написал Мирошник.

Он отметил, что союзные войска вышли на западную границу Сиротино и «временно покинули» Лесную Дачу из-за сильных обстрелов из Лисичанска украинскими подразделениями «для сохранения жизни мирному населению». Однако ВСУ в эти районы также не вошли.

«В то же время по Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум шесть мест скопления техники уничтожены», — добавил дипломат.

Он отметил, что оставшиеся группы украинских военных скрываются в жилых массивах, в районе старого авторынка и близ храма.

Также посол отметил активное уничтожение украинской группировки войск в районе Приволья.