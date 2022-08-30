Шесть мирных жителей ДНР пострадали за сутки от обстрелов украинских военных

Шесть жителей пострадали в ДНР за сутки от обстрелов ВСУ, сообщили в штабе территориальной обороны республики. Среди получивших ранения есть подросток.

Сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о новых обстрелах со стороны ВСУ. Под огнем оказался поселок Гольмовский в пригороде Горловки.

По жилым домам украинские военные вели стрельбу из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 ракет.

Источник фото: штаб теробороны ДНР

В штабе теробороны ДНР уточнили, что под обстрел попал Центр славянской культуры в Ленинском районе Донецка. Опубликованы фотографии последствий огневой атаки.

Источник фото: штаб ТерО ДНР

Ранее стало известно, что ВСУ заминировали село Веселое в ДНР запрещенными боеприпасами. Это не первый случай применения данного типа вооружения сторонниками украинской армии. Сотрудники представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 7 августа сообщили, что по состоянию на 08:00 того дня, было известно о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток».