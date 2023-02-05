Спецоперация 05 февраля 2023, 15:02 Шесть диверсионных групп ВСУ уничтожили на Купянском направлении МО: ВС РФ уничтожили 6 диверсионных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что столкновения произошли в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый и Котляровка в Харьковской области, а также возле Леса Попов в Луганской Народной Республике. Всего противник потерял до 35 солдат и технику — боевую бронированную машину и два автомобиля.

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В начале февраля украинская армия лишилась американской пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. ВС России уничтожили оружие в районе населенного пункта Антоновка.

Около села Червоноармейского сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Также российские средства противовоздушной обороны лишили противника семи беспилотников.