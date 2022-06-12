Жертвами обстрелов с украинской стороны в Донецкой Народной Республике за последние две суток стали шесть человек, еще 27 получили ранения. Об этомсообщил глава республики Денис Пушилин.

«В течение 10 июня погибли шесть человек, еще 22 получили ранения. Вчера ВСУ обстреляли Горловку, ранены пять человек», — заявил глава ДНР. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, ВСУ ведут обстрелы с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра, применяемого в НАТО.

Пушилин уточнил, что власти ДНР за 10 июня зафиксировали применение ВСУ минометов калибром 120 миллиметров, артиллерийских снарядов 155 миллиметров, применяемых в НАТО, а также реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град».

Ранее СЦКК ДНР сообщил, что националисты вновь провели массированный обстрел населенных пунктов республики.