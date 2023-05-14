Спецоперация 14 мая 2023, 13:12 Шесть атак штурмовых групп ВСУ отбили близ Богдановки в ДНР Минобороны: российские мотострелки отбили шесть атак штурмовых групп ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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ВСУ задействовали штурмовые группы численностью более 100 человек, чтобы попытаться атаковать позиции ВС России восточнее Богдановки в ДНР. Российские мотострелки отбили шесть атак противника, сообщили в Минобороны.

Атаки ВСУ успешно отразил личный состав 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады ВС России. Противник при этом задействовал семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другую военную и специальную технику.

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По данным ведомства, российские военные уничтожили семь танков, 11 БМП и более 50 украинских военнослужащих.

В полосе ответственности 6-й дивизии отразили атаку штурмовых групп ВСУ при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два танка и три БМП.

На Соледаро-Артемовском направлении российские военные также пресекли все попытки ВСУ прорвать оборону.