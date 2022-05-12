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    12 мая 2022, 08:51

    Шеремет объяснил, когда освобожденные регионы Украины смогут войти в состав России

    Шеремет призвал освобожденные регионы Украины пойти по пути Крыма и стать частью России

    Екатерина Виславская

    Освобожденные регионы Украины смогут рассмотреть вопрос вхождения в состав России после того, как исчезнет угроза возвращения националистов, сказал РИА «Новости» депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

    Шеремет объяснил, когда освобожденные регионы Украины смогут войти в состав России

    Он считает, что референдумы можно будет проводить после того, как у местных жителей пропадет страх перед националистами, и они поймут, что те уже не вернутся. Тогда выбор будет очевидным. Депутат посоветовал им пойти по пути полуострова и стать частью России.

    «Крым проложил дорогу для всех, кто стремится путем плебисцита решить свои вопросы», — сказал он.

    Референдум в нем прошел в соответствии с местным и международным законодательством, потому возможен и на других освобожденных территориях, добавил он.

    Ранее о желании войти в состав России заявили в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов предупредил, что власти обратятся с этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.