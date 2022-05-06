Шария в обиду не дадут

СБУ заявило о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. На Украине его подозревают в госизмене. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» предположил, что Шария украинским властям не выдадут.

Далее — прямая речь.

Разные истории

Причины [задержания] Шария и [Виктора] Медведчука разные. Медведчук — серьезный политический деятель. Кстати, очень непопулярный на Украине. Но идеи, которые он продвигает, о том, что должен быть мир, популярны. Я хорошо его знаю. Он очень умный, а простые люди не любят слишком умных. <…> Он был одним из драйверов этой партии мира. Его призыв очень раздражал американцев. И они дали отмашку, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский взял Медведчука и посадил.

Сам по себе Зеленский ничего плохого к Медведчуку не имел. Наоборот, Зеленскому выгодно балансировать между партией войны и партией мира — что он и пытался делать. Американцы, можно сказать, заставили его поклясться в том, что он не имеет никаких тайных намерений заключить мир и прекратить убийства в Донбассе. И в качестве такой клятвы Зеленский должен был <…> арестовать «кума Путина». Что он и сделал. Арестовали его, как я понимаю давно, а потом вытащили — захотели обменять на бойцов «Азова»* и иностранных наемников.

Стильный блогер

С Шарием абсолютно другая ситуация. Медведчука на Западе никто не защищает: взяли, пытают — правильно делают. <…> Шарий — блогер стильный, умный, юмористический, многим нравится. Но у него нет денег, политического влияния, команды. Одно время администрация Зеленского использовала Шария для борьбы с Медведчуком — чтобы отбирать голоса. Его реально спонсировали. Но потом спонсорство и сотрудничество закончилось. <…> Когда Медведчука и всех его людей арестовали, зачем Шарий? Его выкинули. Он вернулся к той деятельности, в которой больше всего силен — высмеивать власти.

Шарий, кстати, не пророссийский политик. Зеленский после того, как Шарий начал над ним стебаться, <…> очень сильно обиделся на Шария и решил его наказать. И одновременно с этим Зеленский обнаглел: уверен, что Запад готов все ему простить. Поэтому — насмешника взять и арестовать.

Есть ли угроза?

Уверен, что Шарию ничего не грозит. <…> Он в Испании. Там сильны левые силы, особенно в Каталонии, где он живет. <…> Они все знают, что на Украине у власти фашисты — ни у кого никаких сомнений нет. Если власти попытаются Шария выдать, то будет огромное количество протестов. Каталонцы точно его не выдадут.

Адвокат Шария защищал Карлоса Пучдемона, который попытался отделиться от Испании. Шария в обиду не дадут.

Наш интерес, как мне кажется, — немного поднимать эту тему. Все обсуждаю не арест Шария, а причины, по которым испанцы не выдают Шария Украине. [Дело] в том, что на Украине [у власти] находятся ультраправые, а проще говоря фашисты, которым испанское правосудие запрещает выдавать политиков.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.