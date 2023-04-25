Спецоперация 25 апреля 2023, 07:13 Шансы ВСУ на удачное контрнаступление оценили в ДНР Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук назвал контрнаступление ВСУ опасным для России РИА «Новости»

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Вероятное контрнаступление украинских боевиков в зоне специальной операции будет очень опасным. Об этом в беседе с изданием Ura.ru сказал бывший военный, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук.

По его словам, подразделения ВСУ способны доставить серьезные неприятности для российских солдат.

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«По моей информации, потенциал ВСУ в настоящее время насчитывает 11 бригад. Плюс у них есть обстрелянные ударные кулаки, собранные на Херсонском, Запорожском и Бахмутском направлениях», — сказал Пинчук.

Бывший военный отметил, что в целом ВСУ не испытывают недостаток в ресурсах, им поставили иностранные танки Leopard, Abrams и Challenger, дальность выстрелов которых дальше, чем у отечественных противотанковых ракетных комплексов.

«Но для наступления необходимо иметь подавляющее численное преимущество и контроль неба, этого у них нет», — заключил бывший министр.

Ранее глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин предположил, что ВСУ начнут контрнаступление сразу после взятия Артемовска российскими военными.