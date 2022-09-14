Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными Генсек ООН Гутерриш исключил скорое прекращение огня на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шансы на мирное урегулирование ситуации на Украине и прекращение огня на сегодняшний день минимальны. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии начала работы Генеральной Ассамблеи организации.

Он отметил, что пока не видит возможности для скорейшего прекращения боевых действий.

Реклама

«Я бы соврал, если бы сказал, что надеюсь, что это произойдет скоро. В настоящий момент шансы заключения мирного соглашения минимальны», — подчеркнул Гутерриш.

Реклама

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что призывает обе стороны конфликта провести обмен военнопленными.

Отдельно Гутерриш коснулся ситуации на Запорожской АЭС. Он отметил, что сейчас между Россией, Украиной и МАГАТЭ идут переговоры по обеспечению безопасности станции. Пока удалось добиться только того, что в последние три дня обстрелов объекта не было.

«Насколько я знаю, три дня уже не было обстрелов. Я надеюсь, что такие атаки полностью прекратятся и безопасность Запорожской АЭС будет обеспечиваться всеми сторонами», — добавил генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что данных о превышении уровня радиации около станции специалисты не зафиксировали.

1 0 0 0 0 0