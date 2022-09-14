Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными | 360°

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Шансы на скорое урегулирование ситуации на Украине назвали минимальными

Генсек ООН Гутерриш исключил скорое прекращение огня на Украине

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Шансы на мирное урегулирование ситуации на Украине и прекращение огня на сегодняшний день минимальны. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии начала работы Генеральной Ассамблеи организации.

Он отметил, что пока не видит возможности для скорейшего прекращения боевых действий.

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«Я бы соврал, если бы сказал, что надеюсь, что это произойдет скоро. В настоящий момент шансы заключения мирного соглашения минимальны», — подчеркнул Гутерриш.

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Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что призывает обе стороны конфликта провести обмен военнопленными.

Отдельно Гутерриш коснулся ситуации на Запорожской АЭС. Он отметил, что сейчас между Россией, Украиной и МАГАТЭ идут переговоры по обеспечению безопасности станции. Пока удалось добиться только того, что в последние три дня обстрелов объекта не было.

«Насколько я знаю, три дня уже не было обстрелов. Я надеюсь, что такие атаки полностью прекратятся и безопасность Запорожской АЭС будет обеспечиваться всеми сторонами», — добавил генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что данных о превышении уровня радиации около станции специалисты не зафиксировали.

ООН

Специальная военная операция РФ на Украине

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