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    29 мая 2022, 15:27

    Нацистам под Северодонецком дали последний шанс сдаться

    НМ ЛНР послала агитационные снаряды нацистам под Северодонецком с призывом сложить оружие

    Максим Зинкин

    Войска Народной милиции Луганской Народной Республики предложили добровольно сложить оружие заблокированным националистическим подразделениям украинской армии под населенным пунктом Северодонецк. Об этом сообщила пресс-служба НМ ЛНР.

    Военнослужащие подготовили агитационные снаряды, в которых содержатся листовки с истинной информацией об обстановке на фронте. Всем сдавшимся в плен гарантируется безопасность.

    «С помощью артиллерийской установки доставили агитационные снаряды с листовками, в которых прописан порядок выхода из зоны боевых действий без оружия», — рассказал военнослужащий НМ ЛНР Федор Сергеев.

    Нацистам под Северодонецком дали последний шанс сдаться | Изображение 1Источник фото: Народная милиция ЛНР

    Российские войска взяли Северодонецк под свой контроль еще 28 мая, однако в окрестностях города остались группы нацистов.

    Ранее брошенные позиции ВСУ под Северодонецком показали на фото.