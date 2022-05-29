Нацистам под Северодонецком дали последний шанс сдаться

Войска Народной милиции Луганской Народной Республики предложили добровольно сложить оружие заблокированным националистическим подразделениям украинской армии под населенным пунктом Северодонецк. Об этом сообщила пресс-служба НМ ЛНР.

Военнослужащие подготовили агитационные снаряды, в которых содержатся листовки с истинной информацией об обстановке на фронте. Всем сдавшимся в плен гарантируется безопасность.

«С помощью артиллерийской установки доставили агитационные снаряды с листовками, в которых прописан порядок выхода из зоны боевых действий без оружия», — рассказал военнослужащий НМ ЛНР Федор Сергеев.

Источник фото: Народная милиция ЛНР

Российские войска взяли Северодонецк под свой контроль еще 28 мая, однако в окрестностях города остались группы нацистов.

Ранее брошенные позиции ВСУ под Северодонецком показали на фото.