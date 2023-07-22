Спецоперация 22 июля 2023, 10:37 Шанс России остановить наступление ВСУ признали в НАТО Офицер НАТО Атламазоглу: наступление ВСУ остановит удар российской армии при контратаке РИА «Новости»

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У российской армии есть все шансы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу.

«ВСУ с июня начали широкомасштабное контрнаступление на юге Украины и в Донбассе. Российские войска в ответ на это организовали плотную и мощную оборону, которая сильно замедлила движение оснащенных западным оружием украинских бригад», — отметил он.

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Если командование ВС России отдаст приказ провести контратаку на ВСУ на востоке, заметил Атламазоглу, то это полностью остановит движение украинских боевиков.

Контрнаступление Украины началось в начале июля на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях. Президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ не выполнили своих задач и понесли огромные потери в военной технике и живой силе, сообщил «Царьград».