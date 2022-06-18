Шахту в Донецке вновь обесточило из-за обстрела ВСУ, 77 горняков остались под землей

Шахта имени Засядько в Донецке вновь обесточена из-за обстрела со стороны ВСУ. Под землей — 77 горняков, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР.

Шахта расположена в Киевском районе Донецка, удар по которому со стороны Украины нанесли в 07:45. Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Утром 18 июня ВСУ также обстреляли Куйбышевский район. Всего с позиций украинских боевиков в Песках выпустили 20 снарядов.

Обстрелы Донецка продолжаются. В 08:05 и 08:15 удары пришлись по Куйбышевскому району, в 08:36 ВСУ обстреляли Петровский район.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились к жителям Донецка представители штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Накануне шахта имени Засядько также оказалась обесточенной из-за украинских обстрелов. Тогда под землей оказались 76 горняков.