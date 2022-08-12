Шахту имени Засядько в Донецке снова обесточили

Электроснабжение шахты имени Александра Засядько в Донецке снова нарушено в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Под землей в результате обстрела ВСУ оказались заперты 109 человек.

«В 08:30 обесточена шахта имени Засядько. Под землей находится 109 человек», — написал мэр.

За день до этого из-за обстрела Вооруженных сил Украины в Донецке обесточили шахты имени М. Горького и имени А. Ф. Засядько. Под землей оказались 33 шахтера. Электроснабжение шахты имени Засядько восстановили к вечеру.

Мэр также предупредил жителей, что в 10:00 начался обстрел Калининского района города, и попросил людей не покидать дома. Известно, что в результате обстрела загорелся склад «Донтехснаб», два человека получили ранения.

Ранее Минобороны России назвало обстрел Украиной пивзавода в Донецке очередным актом терроризма со стороны киевского режима. В результате удара ВСУ произошла утечка более шести тонн аммиака.