Эксклюзив 19 июля 2023, 14:59 Удары по Одессе стали шагом к освобождению города. Украина потеряет выход к Черному морю Полковник Литовкин назвал удары по Одессе средством предотвращения атак дронов ВСУ на Крым РИА «Новости»

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Удары российской армии по Одессе пресекли возможности украинских боевиков направлять надводные беспилотники на Крым и Севастополь, а выход России из зерновой сделки остановил продажу западного оружия киевским режимом в страны Ближнего Востока. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — его прямая речь.

Удары по прибрежной территории Украины начались давно. Российская армия регулярно поражает расположенные в тылу части и объекты Вооруженных сил Украины, чтобы лишить вражескую армию резервов и возможности пополнения вооружений. Также удары по Одессе могут быть связаны с прекращением зерновой сделки.

Надеюсь, что целями стали три крупных терминала для хранения сельхозпродукции в местном порту. Потому что Украина под видом поставок зерна торговала оружием, которое она получила от западных стран. Отправляла на Ближний Восток, и даже во Франции нашли вооружения, которые им поставляли.

Кроме того, она сама получала оружие. Я уже не говорю о том, что с судов с зерном спускали на воду беспилотные надводные аппараты, которые штурмовали Севастополь и были направлены на Крымский мост.

Этими беспилотниками управляли с американского самолета, который кружил над Черным морем в нейтральном воздушном пространстве.

Так что это удары и возмездия, и те, которые пресекли возможность запуска дронов из Одессы или Николаева. Но это только один из способов такой борьбы.

Окончательно такие атаки прекратятся только после освобождения Николаевской и Одесской областей от украинских националистов, только после того, как Украину отрежут от Черного моря. Но удары должны быть выборочны. Полностью порт уничтожать нецелесообразно. Его можно использовать, когда Одесса станет российским городом.

Для ударов российские командующие используют разные виды оружия. Есть такой негласный закон, что цель должна быть дороже снаряда. Нельзя стрелять из пушки по воробьям, лучше стрелять из мелкашки. Поэтому командиры принимают решение, где применять ракеты «Оникс», «Калибр» или «Кинжал».