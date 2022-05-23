Сгоревшие машины и горы битого стекла. Последствия обстрела Донецка сняли на видео

ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов в ДНР. Под огнем накануне оказался Куйбышевский район Донецка. В результате попадания снаряда в один из дворов в пятиэтажках повыбивало стекла, дотла сгорело несколько автомобилей местных жителей. «360» показал на видео последствия атаки.

В этом районе расположено много пятиэтажных домов. После обстрела со стороны украинских военных жильцы убирали от разбитого стекла свои квартиры и территорию около подъездов. От трех припаркованных легковых машин практически ничего не осталось, еще пять получили серьезные повреждения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале уточнил, что сегодня обстрелы продолжились. В поселке Октябрьский Рудник Куйбышевского района города из-за атаки ВСУ пострадала кровля и остекление спортивного комплекса «Дельфин» на улице Маршала Жукова. На этой же улице был перебит газопровод. Специалисты приступили к устранению последствий ЧП.

В поселке Административный Куйбышевского района снаряды ВСУ попали в здание яслей-сада комбинированного типа № 229, также пострадало два многоквартирных жилых дома.