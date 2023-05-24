Спецоперация 24 мая 2023, 03:42 «Сгоняли в подвалы и закидывали гранатами». Российский боец рассказал о жестокости ВСУ в Артемовске РИА «Новости»: ВСУ действовали в Артемовске более жестоко, чем в Мариуполе РИА «Новости»

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ВСУ во время боевых действий за Артемовск проявили более жестокое отношение к мирным жителям, чем в Мариуполе. Об этом РИА «Новости» рассказал действующий офицер одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Хохол».

«В некоторых смыслах даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают потом гранатами. Сгоняют на определенные этажи или над квартирой, куда сгоняют, устраивают огневые точки. Тем самым прикрываясь», — отметил он.

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По словам ветерана освобождения Мариуполя, это сильно затрудняло продвижение российских штурмовиков, ведь они не могут вести огонь по тем местам, где находились мирные жители.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что в Артемовске остались группы украинских военных, которых бросили в городе при отступлении.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении города 20 мая. Позднее Минобороны России официально подтвердило эту информацию.