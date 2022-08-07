Северная Македония передала Украине танки и самолеты

Украинские войска получили на вооружение танки и самолеты от Северной Македонии. О поставке военной техники заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП. Важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети.

По его словам, украинские власти никогда не забудут эту помощь. Ранее журналисты сообщили, сто Северная Македония безвозмездно предоставила Украине четыре штурмовика Су-25. Причем летательные аппараты страна выкупила у тех же украинцев в 2021 году.

Как отметило издание MKD, Северная Македония приобрела штурмовики за четыре миллиона евро. Перед отправкой из страны ремонтом и осмотром самолетов занимались именно украинские специалисты.

В конце июля Украина получила от Северной Македонии танки третьего поколения Т-72. Военная техника подлежала плановой утилизации.