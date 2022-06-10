Севастополь приступил к налаживанию мирной жизни в Старобельском районе ЛНР

Волонтеры и специалисты из Севастополя приступили к помощи Старобельскому району ЛНР в восстановлении мирной жизни. Об этом сообщила глава управления информационной политики правительства города Ирина Юхина, передало РИА «Новости».

Севастопольские волонтеры приступили к оказанию гуманитарной помощи и налаживанию мирной жизни в Старобельском районе Луганской Народной Республики, сообщила Юхина. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнила глава УИП. Работу севастопольской группы курирует вице-губернатор Сергей Толмачев.

Сейчас в Старобельском районе идет подготовка к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня.

Делегация из Севастополя уже прибыла в Старобельский район, над которым город взял шефство. Губернатор Развожаев также в скором прибудет в Старобельск, сообщила Юхина.

О том, что российские регионы возьмут шефство над муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик, в конце мая объявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.