Сержант ВС России спас раненых сослуживцев от массированного обстрела ВСУ | 360°

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Сержант ВС России спас раненых сослуживцев от массированного обстрела ВСУ

Сержант ВС России Королев отбил атаку ВСУ и спас сослуживцев

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Сержант Алексей Королев спас раненых товарищей и отразил массированный обстрел со стороны украинских националистов. Видеосюжет о его подвиге подготовили журналисты «360».

Королев участвовал в оборонительных действиях ВС России. Союзные войска защищались. В это время сержант корректировал артиллерийский огонь.

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Однако ВСУ обнаружили источник ударов по своим позициям и начали обстрел по дислокации сослуживцев Королева. Близость падения вражеских снарядов не испугала сержанта: он остался на месте и смог отразить атаку противника. Благодаря его отваге союзные войска не допустили дальнейшее наступление ВСУ.

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Во время смены позиции Королев заметил, что ему навстречу едет медицинский автомобиль. Однако рядом с машиной разорвался снаряд и транспорт не смог продолжить движение. Кроме того, из-за прилета некоторые военнослужащие получили травмы.

В этой ситуации он вновь проявил отвагу и помог выжить трем раненым солдатам, несмотря на массированный обстрел со стороны ВСУ.

ВСУ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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