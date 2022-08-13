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    13 августа 2022, 08:25

    Сервис Marine Traffiс подтвердил старт рейса сухогруза Thoe из Черноморска в Турцию

    Сухогруз Thoe с семенами подсолнуха вышел из порта Черноморск

    Александр Иванов

    Сухогруз Thoe вышел из украинского порта Черноморск и направился в сторону Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

    Сервис Marine Traffiс подтвердил старт рейса сухогруза Thoe из Черноморска в Турцию

    Сухогруз перевозит семена подсолнуха под флагом Маршалловых Островов.

    Данные Marine Traffic подтвердили, что по состоянию на 07:35 по московскому времени морской транспорт находился в двух морских милях от прибрежной зоны Украины. Сухогруз доставит 2,9 тысячи тонн семян подсолнуха в турецкий порт Текирдаг. Примерное время прибытия пока не уточняется.

    В пятницу, 12 августа, стало известно о согласовании Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле выхода двух сухогрузов с зерном из портов Украины. Один из них — Star Laura — доставит 60,15 тысячи тоннам кукурузы из транспортного узла Южный в иранскую пристань Бендер-Хомейни. Второй сухогруз — Sormovskiy 121 — привезет 3,05 тысячи тонн зерна из Черноморска в турецкий Текирдаг.