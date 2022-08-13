Сервис Marine Traffiс подтвердил старт рейса сухогруза Thoe из Черноморска в Турцию

Сухогруз Thoe вышел из украинского порта Черноморск и направился в сторону Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Сухогруз перевозит семена подсолнуха под флагом Маршалловых Островов.

Данные Marine Traffic подтвердили, что по состоянию на 07:35 по московскому времени морской транспорт находился в двух морских милях от прибрежной зоны Украины. Сухогруз доставит 2,9 тысячи тонн семян подсолнуха в турецкий порт Текирдаг. Примерное время прибытия пока не уточняется.

В пятницу, 12 августа, стало известно о согласовании Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле выхода двух сухогрузов с зерном из портов Украины. Один из них — Star Laura — доставит 60,15 тысячи тоннам кукурузы из транспортного узла Южный в иранскую пристань Бендер-Хомейни. Второй сухогруз — Sormovskiy 121 — привезет 3,05 тысячи тонн зерна из Черноморска в турецкий Текирдаг.