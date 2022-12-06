06 декабря 2022, 02:45
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву городе Запорожье
«Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы
Взрывы прозвучали в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
По данным официального ресурса по оповещению, сейчас в районах Запорожской области и в городе Запорожье работает воздушная тревога.
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Две серии взрывов прозвучали в минувшее воскресенье в подконтрольном Украине Запорожье. Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что это были реактивные системы залпового огня, атаковавшие огневые позиции военнослужащих ВСУ. Целью российских бойцов были военная техника и склады боеприпасов.
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Днем 3 декабря на территории Украины сирены прозвучали в пяти регионах страны. Режим повышенной опасности объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Российские военные стали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту и обстрела ряда гражданских объектов. После этого по стране стали наблюдаться перебои с электричеством.
Специальная военная операция РФ на Украине
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