Спецоперация 06 декабря 2022, 02:45 Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву городе Запорожье «Зеркало недели»: в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Взрывы прозвучали в городе Запорожье, который находится под контролем Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным официального ресурса по оповещению, сейчас в районах Запорожской области и в городе Запорожье работает воздушная тревога.

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Две серии взрывов прозвучали в минувшее воскресенье в подконтрольном Украине Запорожье. Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что это были реактивные системы залпового огня, атаковавшие огневые позиции военнослужащих ВСУ. Целью российских бойцов были военная техника и склады боеприпасов.

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Днем 3 декабря на территории Украины сирены прозвучали в пяти регионах страны. Режим повышенной опасности объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Российские военные стали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту и обстрела ряда гражданских объектов. После этого по стране стали наблюдаться перебои с электричеством.