Серия взрывов произошла в Харькове | 360°

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14 октября 2022, 13:21

Серия взрывов произошла в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе

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Несколько взрывов произошли в Харькове днем в пятницу. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, зафиксированы как минимум четыре прилета ракет.

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«Четыре прилета в Харькове. Еще несколько взрывов», — сообщил он.

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Пользователи социальных сетей показали фотографии клубов черного дыма, поднимающегося в небо.

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Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что ракетные удары в Чугуевском районе вывели из строя инфраструктурный объект, один человек получения ранения, писал RT.

Также он призвал всех местных жителей находиться в укрытии и не игнорировать звуки воздушной тревоги.

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