Серия взрывов произошла в Харькове | 360°

Важное 14 октября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Серия взрывов произошла в Харькове Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе РИА Новости

Читать 360tv в

Несколько взрывов произошли в Харькове днем в пятницу. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, зафиксированы как минимум четыре прилета ракет.

Реклама

«Четыре прилета в Харькове. Еще несколько взрывов», — сообщил он.

Реклама

Пользователи социальных сетей показали фотографии клубов черного дыма, поднимающегося в небо.

Telegram

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что ракетные удары в Чугуевском районе вывели из строя инфраструктурный объект, один человек получения ранения, писал RT.

Также он призвал всех местных жителей находиться в укрытии и не игнорировать звуки воздушной тревоги.

10 0 0 0 0 2