Спецоперация 24 июля 2023, 01:28 Серия взрывов прогремела в Сумах — СМИ Украинский телеканал «Общественное»: в городе Сумы произошли взрывы Пресс-служба Минобороны

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Взрывы прозвучали на территории города Сумы на Украине. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Местные власти объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Другой официальной информации и подробностей о случившемся нет.

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Ранее в Одесской, Сумской и Николаевской областей зафиксировали серию взрывов. После этого в некоторых домах отключилось электроснабжение.

Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области. Как сообщал руководитель военной администрации региона Сергей Лысак, из местных жителей никто не пострадал.

Российские военные продолжают наносить удары возмездия в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Взрыв прогремел в ночь на 17 июля. Жертвой теракта стала семейная пара, а их дочь получила ранения.