07 мая 2023, 02:58
Серия взрывов прогремела в Николаеве и Одессе
«Политика страны»: несколько взрывов прозвучали в Николаеве и Одессе на Украине
Несколько взрывов прогремело в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы, в частности «Политика страны».
О первом взрыве в Николаеве канал со ссылкой на очевидцев сообщил около 00:30. Следом произошло еще несколько взрывов. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем аккаунте.
Реклама
«Два прихода в Николаеве. Будут еще», — написал Ким и через семь минут сообщил о третьем.
Во всей Николаевской области сработали сирены воздушной тревоги.
Также сообщалось о двух взрывах в Одессе.
Воздушную тревогу этой ночью с небольшими перерывами объявляют почти по всей стране. На момент публикации, в 03:00, согласно данным официальной онлайн-карты Минцифры страны, сирены гудят в Харьковской и Киевской областях и на подконтрольной Украине части Запорожской.
Одесса
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Николаев
Реклама
Реклама