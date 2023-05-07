Спецоперация 07 мая 2023, 02:58 Серия взрывов прогремела в Николаеве и Одессе «Политика страны»: несколько взрывов прозвучали в Николаеве и Одессе на Украине РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы, в частности «Политика страны».

О первом взрыве в Николаеве канал со ссылкой на очевидцев сообщил около 00:30. Следом произошло еще несколько взрывов. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем аккаунте.

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«Два прихода в Николаеве. Будут еще», — написал Ким и через семь минут сообщил о третьем.

Во всей Николаевской области сработали сирены воздушной тревоги.

Также сообщалось о двух взрывах в Одессе.

Воздушную тревогу этой ночью с небольшими перерывами объявляют почти по всей стране. На момент публикации, в 03:00, согласно данным официальной онлайн-карты Минцифры страны, сирены гудят в Харьковской и Киевской областях и на подконтрольной Украине части Запорожской.