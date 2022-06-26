Серия взрывов прогремела в Киеве

Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе Киева. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко.

«Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Быстрая бригада и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов», — написал он.

По его словам, на месте работают спасатели, двух пострадавших госпитализировали.

Ранее Кличко сообщал, что в Киеве демонтировали монумент российскому и украинскому рабочему. По его словам, арку Дружбы народов, по которым находился монумент, также снесут.

Помимо этого, киевские власти переименуют около 40 связанных с Россией памятников.