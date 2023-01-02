02 января 2023, 02:26
Серия взрывов прогремела в Киеве, Днепропетровске и Запорожье
Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Запорожье
В оккупированном Украиной городе Запорожье слышны взрывы. Также прилеты фиксируют в Киеве и Днепропетровске. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Серия взрывов в Киеве, Киевской области и Днепропетровске. В последнем очень мощные прилеты», — написал он.
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Ранее этой же ночью он сообщал о как минимум трех взрывах в Запорожье, которые слышали местные жители.
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Украинское издание «Политика Страны» написало о заявило взрывах в разных районах Киева — Голосеевском и Вышегородском. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрыв в Деснянском районе.
Воздушную тревогу объявляли ночью 2 декабря во всех южных областях Украины. Сирены звучали в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
Киев
Специальная военная операция РФ на Украине
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