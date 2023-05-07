Спецоперация 07 мая 2023, 09:02 Серия взрывов повредила промышленное предприятие в Николаевской области Промышленное предприятие в Николаевской области повреждено после ночных взрывов Соцсети

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Серия взрывов повредила одно из промышленных предприятий в Николаевской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталию Гуменюк.

Она не конкретизировала, какое именно предприятие вышло из строя. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким добавил, что ночью в регионе были слышны три взрыва.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве в ночь на 7 мая. Первый из них прогремел около 00:30, затем последовали еще два. Во всей Николаевской области сработали сирены воздушной тревоги. Также сообщалось о двух взрывах в Одессе. Кроме того, сигналы воздушной тревоги в ночь на воскресенье включали в Харьковской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской.

Ранее власти Киева заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года.