Спецоперация 03 июня 2023, 21:36 Серия громких взрывов раздалась в Днепропетровске — Рогов Член ВГА Рогов: несколько взрывов прогремело в Днепропетровске РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Днепропетровске раздалось несколько громких взрывов. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Днепропетровске громко! Во временно оккупированном режимом Зеленского городе прозвучала серия громких взрывов», — написал он.

Реклама

По его словам, российские военные наносят удары ракетами по объектам бойцов украинской армии из установок «Искандер-М». При этом, добавил Рогов, большая часть бомбоубежищ в городе по-прежнему находится под замком. Эти сведения он подтвердил видео, на котором человек пытается проникнуть в убежище, но дверь закрыта.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщило в взрывах и столбе дыма, который поднялся над городом после них. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог на Украине, сирены сейчас гудят в трех регионах: в Днепропетровском и в подконтрольных киевскому режиму частях ДНР и Запорожской области.