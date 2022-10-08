«Сын знает: я еду защищать его, маму и Отчизну». Доброволец рассказал, зачем отправился на мобилизацию | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber «Сын знает: я еду защищать его, маму и Отчизну». Доброволец рассказал, зачем отправился на мобилизацию Доброволец Сергей: семья знает, что я еду защищать их и Отчизну

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Тридцатидвухлетний Сергей Сизов родом из Севастополя, сейчас живет в Москве. Раньше служил в ВДВ. После объявления частичной мобилизации в военкомат пришел сам, поскольку подозревал, что на родине ему пришла повестка, рассказал он «360».

«Я из Севастополя, в 2015 году переехал в Москву и вовремя не снялся с учета в Севастополе. На фоне всего происходящего я был уверен, что у меня есть повестка, и сам пришел в военкомат. Получается, доброволец», — с улыбкой сообщил он.

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На службу Сергея проводили жена и сын. Они поддержали решение главы семьи.

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«Сын уже знает, куда и зачем я еду: защищать его, мать, Отчизну. Другие страны думают, что мы агрессоры, но я так не считаю. Мы на самом деле защищаем себя и людей которые, там (в Донбассе — прим. ред.) сейчас есть», — признался молодой мужчина.

По его мнению, помочь необходимо, ведь «кто, если не мы».

С собой Сергей взял только самое необходимое: уверен, что в армии «обуют и оденут».

«Настроение боевое, нормальное», — поделился он.

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