Спецоперация 09 марта 2024, 16:03 «Серьезные просчеты». Украинский генерал заявил о недоработке разведки Генерал ВСУ Кривонос: разведка Украины не справляется с поставленными задачами Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская разведка не справляется должным образом с поставленными перед ней задачами. Таким мнением поделился отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он прокомментировал ситуацию вокруг освобожденной от украинских боевиков Авдеевки и заявил, что «это все недоработки разведки».

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«Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага», — подчеркнул Кривонос.

Фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины в этой зоне ответственности вызывают много вопросов. Генералитет ВСУ не уделял должного внимания состоянию оборонительных сооружений, несмотря на предупреждения военных аналитиков, объяснил отставной генерал.

Российские укрепления значительно превосходят украинские, заявил ранее Кривонос. Это видно даже из космоса благодаря спутникам, отметил он.