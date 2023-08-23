23 августа 2023, 23:49
«Серьезные потери». Элитная бригада ВСУ сильно пострадала на Запорожском направлении
Экс-советник Кучмы Соскин: последний резерв ВСУ несет тяжелые потери
Элитная 82-я бригада ВСУ, брошенная в бой на Запорожском направлении, несет тяжелые потери. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Резервы украинской армии нарвались на прекрасно укрепленную российскую цитадель. Это произошло на южном участке фронта. ВСУ не смогли пережить интенсивного столкновения, подчеркнул Соскин.
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«82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — заявил он.
Экс-советник Кучмы напомнил, что киевский режим намеренно засекретил информацию о потерях украинской армии, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что продвижение ВСУ было «очень сложным». Он добавил, что армия идет вперед, но медленно. Контрнаступлению помешали мины на линии соприкосновения.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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