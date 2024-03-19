Спецоперация 19 марта 2024, 01:55 «Серьезные подвижки». На Украине приготовились к потере Одессы после переизбрания Путина Экс-депутат Рады Олейник предрек переломный момент в СВО после избрания Путина РИА «Новости»

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Переизбрание президента Владимира Путина на новый срок приблизит переломный момент в ходе СВО. Такое мнение в комментарии Ura.ru высказал экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

По его словам, сегодня политическая и военная обстановка складывается в пользу российских войск. Этому способствует не только превосходство армии РФ над ВСУ в силах и средствах, но и концентрацией американских элит — основных спонсоров конфликта на Украине — на президентских выборах в собственной стране.

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«Жители Белгорода, Курска, Донецка дали кредит доверия <…> Путину и ждут результата. Поэтому в ближайшее время должны произойти серьезные подвижки», — сказал Владимир Олейник.

Освобождение одного из крупных городов — Харькова или Одессы — приведет к тому, что линия фронта будет прорвана, подчеркнул политик.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российская армия освободит Харьков уже этим летом и пойдет на Одессу, так как у ВСУ больше не останется сил на сопротивление.