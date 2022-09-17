Спецоперация 17 сентября 2022, 04:19 Поделиться Telegram

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Viber Серьезные боестолкновения были в районе Яровой — Пушилин Глава ДНР Пушилин сообщил о прошедших серьезных боестолкновениях в районе Яровой РИА «Новости»

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Серьезные боестолкновения произошли в восточной части Яровой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой», — привело слова Пушилина НСН.

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Глава ДНР также высоко отметил работу защищающих территорию республики подразделений.

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Поселок Яровая находится в Лиманском районе на севере ДНР, отметил РИА ФАН.

Накануне, 16 сентября, украинские националисты атаковали населенные пункты Зайцево и Горловка в ДНР. В сторону Зайцево было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра и четыре выстрела из танка со стороны населенного пункта Дылеевка. В сторону Горловки — восемь снарядов калибром 155 миллиметров и пять 122-миллиметровых снарядов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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