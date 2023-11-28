Спецоперация 28 ноября 2023, 19:17 Сербский Капитан Драган передал привет бойцам «Эспаньолы», которые сражаются под Артемовском

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Легендарный сербский военный Драган Василькович, которого называют Капитаном Драганом, обратился к российским бойцам подразделения «Эспаньола». Об этом сообщил «Ридус».

Капитан Драган передал привет и наилучшие пожелания батальону, сформированному из футбольных фанатов. Сейчас они ведут бои против украинских военных под Артемовском.

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Представители «Эспаньолы» очень обрадовались посланию и отправили ответное письмо, в котором отметили, что русские и сербы — братья навек.