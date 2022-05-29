Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока будет в состоянии это делать. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, написал ТАСС.

Вучич подчеркнул, что Сербия намерена и дальше проводить суверенную политику, при этом на страну оказывают огромное давление.

«Спустя 90 дней после начала специальной операции мы сохранили свою позицию. Это было нелегко», — сказал он.

Президент признался, что ни одна европейская страна не понимает, как тяжело Сербии отстаивать свою позицию.

«Хорошо говорить об этом и видеть, сколько мы можем занимать эту нашу позицию. До сих пор мы свою позицию защитили и сохранили», — заключил он.

Днем 29 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с Вучичем, пообещав Сербии бесперебойные поставки газа.