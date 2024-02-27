Спецоперация 27 февраля 2024, 15:56 Серая зона. Рогов рассказал о ситуации в Работине Член ВГА Рогов: большая часть запорожского села Работина перешла в серую зону РИА «Новости»

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В селе Работине Запорожской области продолжаются активные бои с украинской армией, большая часть населенного пункта является серой зоной. Об этом РИА «Новости» рассказал глава движения «Мы — вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Работине продолжаются ожесточенные позиционные бои, наши подавляют с запада и юга. Южная часть села на данный момент четко за нами, но большая часть Работина находится в серой зоне», — сказал он.

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Рогов отметил, что противник укрепился в северной части населенного пункта. На юге села российские военные взяли под свой контроль пять опорных пунктов ВСУ.

О начале боев за Работино стало известно в воскресенье, 25 февраля. Глава Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что ВСУ на этом участке несут огромные потери в боевой технике и живой силе.

Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков назвал Запорожское направление самым уязвимым участком в обороне Украины.