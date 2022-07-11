Сенатор Цеков высказался о запуске центра по борьбе с контрабандой оружия с Украины

Еврокомиссия создала центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков, а также трафика людей с Украины через Молдавию. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал такое решение. Об этом сообщил RT.

Политик пояснил, что Еврокомиссия не смогла разработать способов борьбы с контрабандой. При этом оружие, по его словам, могут похитить еще до того, как оно прибудет на Украину.

«И его продажа будет осуществляться из Польши и из других стран, такова суть современного Североатлантического блока НАТО и тех стран, которые в него входят», — считает сенатор.