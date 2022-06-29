Сенатор Цеков прокомментировал реакцию Шольца на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Германия не хочет быть гарантом безопасности для Украины, чтобы не конфликтовать с Россией. Так в разговоре с Lenta.ru сенатор Совфеда Сергей Цеков объяснил реакцию Олафа Шольца на вопрос о гарантиях безопасности.

Ранее Шольц рассмеялся во время пресс-конференции по итогам саммита G7 после вопроса журналистки из зала. Его попросили конкретизировать, какие гарантии безопасности Запад собирается предоставить Украине после окончания действий.

«Сложно судить по смеху, что он имел в виду. Можно только догадываться. Но то, что они опасаются быть гарантами безопасности Украины — это однозначно, потому что они понимают, что таким образом они могут быть втянуты в войну с Россией. А они неоднократно заявляли, что ни в коем случае, ни при каких условиях. Они постараются не быть гарантами безопасности, я в этом не сомневаюсь», — считает Цеков.