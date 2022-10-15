Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 22:07

Маск оплатит Starlink для Украины из своего кармана

Спецоперация

15 октября 2022, 21:59

Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда

Реклама

Эксклюзив

15 октября 2022, 21:50

Таксист сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Спецоперация

15 октября 2022, 08:02

Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России

Сенатор Совфеда Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Читать 360tv в

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале русской пословицей ответил на угрозы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля  в адрес России.

Ранее дипломат сообщал, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответ Запада станет ужасным и мощным с военной точки зрения.

Реклама

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал Пушков.

Реклама

При этом источник в Европейском союзе отмечал, что руководство организации серьезно удивилось высказываниям Борреля, так как в его полномочия не входят рассуждения о возможных вариантах ответа Запада России.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщал, что Боррель является «отъехавшим садовником».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал оставить высказывания Борреля на его совести. По его мнению, дипломат «болеет».

Евросоюз

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама