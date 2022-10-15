Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 08:02 Поделиться Telegram

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Viber Сенатор пословицей ответил на угрозы Борреля в адрес России Сенатор Совфеда Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России РИА «Новости»

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале русской пословицей ответил на угрозы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в адрес России.

Ранее дипломат сообщал, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответ Запада станет ужасным и мощным с военной точки зрения.

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«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал Пушков.

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При этом источник в Европейском союзе отмечал, что руководство организации серьезно удивилось высказываниям Борреля, так как в его полномочия не входят рассуждения о возможных вариантах ответа Запада России.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщал, что Боррель является «отъехавшим садовником».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал оставить высказывания Борреля на его совести. По его мнению, дипломат «болеет».

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