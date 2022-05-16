Соединенные штаты ведут политическую игру на мировой арене с использованием культурной повестки, а прошедший песенный конкурс «Евровидение-2022» — тому подтверждение. Об этом ИА Nation News заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, победа в этом конкурсе может достаться той стране, которая интересна Белому дому в текущей информационной повестке.

«„Евровидение“, несомненно, „бьет все рекорды“. Всем уже понятно, что победа в конкурсе может достаться только тому, кто находится в политической повестке Вашингтона. Недавний песенный конкурс не стал исключением, ожидаемо победила Украина. <…> И европейцам уже не важно, что вопреки уставу „Евровидения“, запрещающему любые политические высказывания во время выступления, жестко игнорируя этот устав, украинская группа вынесла на сцену свой государственный флаг и озвучила призыв к спасению Украины и „Азовстали“», — сказала она.

Сенатор добавила, что конкурс давно стал инструментом большой политики, где основное шоу разворачивается против России.