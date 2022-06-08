Сенатор Ковитиди заявила, что раскол церкви на Украине приведет к «очевидной боли»

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала возможный раскол в Украинской Православной Церкви после самочинных действий по изменению ее статуса. Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению сенатора, объявление независимости от РПЦ усугубит ситуацию на Украине и «ведет к очевидной боли».

Ковидити добавила, что статус можно изменить лишь при помощи канонической процедуры, в которую должно войти постановление Поместного Собора Русской Православной Церкви. Без этого решение УПЦ не считается действительным.