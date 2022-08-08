Сенатор Клишас уличил власти Украины в терроризме из-за обстрела Запорожской АЭС

ВСУ ударили по Запорожской АЭС, тем самым подтвердив террористические наклонности украинских властей. Таким мнением в Теlеgrаm-канале поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», — написал он.

Ранее с подобным обвинением в адрес украинских властей выступило Минобороны России. По словам представителей ведомства, ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, вследствие чего произошло задымление, а сотрудникам объекта пришлось принять меры.

Сам факт прилета украинских снарядов на территорию станции в Минобороны назвали очередным проявлением ядерного терроризма режима президента Украины Владимира Зеленского.

По данным ведомства, чрезвычайную ситуацию на АЭС удалось урегулировать силами пожарных расчетов и технических сотрудников объекта.