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    08 августа 2022, 14:26

    Сенатор Клишас уличил власти Украины в терроризме из-за обстрела Запорожской АЭС

    Сенатор Клишас призвал признать правительство Украины террористической организацией

    Александр Иванов

    ВСУ ударили по Запорожской АЭС, тем самым подтвердив террористические наклонности украинских властей. Таким мнением в Теlеgrаm-канале поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    Сенатор Клишас уличил власти Украины в терроризме из-за обстрела Запорожской АЭС

    «Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», — написал он.

    Ранее с подобным обвинением в адрес украинских властей выступило Минобороны России. По словам представителей ведомства, ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, вследствие чего произошло задымление, а сотрудникам объекта пришлось принять меры.

    Сам факт прилета украинских снарядов на территорию станции в Минобороны назвали очередным проявлением ядерного терроризма режима президента Украины Владимира Зеленского.

    По данным ведомства, чрезвычайную ситуацию на АЭС удалось урегулировать силами пожарных расчетов и технических сотрудников объекта.