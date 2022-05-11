Сенатор Климов заявил, что Украина находится на гране банкротства

Украина должна странам НАТО, а также России десятки миллиардов долларов. Из-за столь масштабного долга страна может оказаться банкротом в ближайшее время. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Об этом сообщило URA.ru.

«Если все долги взять вместе, то это будут многие десятки миллиардов долларов, но точную цифру вам никто не назовет, потому что очень разные оценки новых поставок военной техники. На сегодняшний день Украина должна больше, чем составляет ее валовый продукт», — пояснил политик.

При этом эксперт пояснил, что долг Украины перед Россией исчисляется миллиардами долларов. США же поставляют стране оружие в кредит, из-за чего сумма долга возрастает на 40 миллиардов долларов. Он подчернул, что на данный момент страна находится в долговой яме.