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    16 июля 2022, 16:59

    Сенатор Джабаров заявил, что Европе выгодна победа России в спецоперации на Украине

    Сенатор Джабаров: успех России в конфликте с Украиной восстановит связи с ЕС

    Александр Иванов

    Успех России в спецоперации на Украине ускорит восстановление связей с ЕС. Таким мнением в Telegram-канале поделился замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

    Сенатор Джабаров заявил, что Европе выгодна победа России в спецоперации на Украине

    Он сказал, что часть россиян винит спецоперацию в разрыве связей РФ с Европой в самых разных областях — от туризма до бизнеса.

    «Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в спецоперации на Украине», — заявил он.

    Джабаров заверил, что в случае успеха страны в конфликте с Украиной европейские государства «посчитают за честь», если Россия снизойдет до диалога с ними.

    Ранее сенатор заявил, что военнослужащие ВС РФ знают свои задачи в спецоперации на Украине, поэтому не стоит их торопить. Также он поблагодарил всех причастных к демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что эти люди шаг за шагом освобождают страну от банд неонацистов.