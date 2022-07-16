Сенатор Джабаров заявил, что Европе выгодна победа России в спецоперации на Украине

Успех России в спецоперации на Украине ускорит восстановление связей с ЕС. Таким мнением в Telegram-канале поделился замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он сказал, что часть россиян винит спецоперацию в разрыве связей РФ с Европой в самых разных областях — от туризма до бизнеса.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в спецоперации на Украине», — заявил он.

Джабаров заверил, что в случае успеха страны в конфликте с Украиной европейские государства «посчитают за честь», если Россия снизойдет до диалога с ними.

Ранее сенатор заявил, что военнослужащие ВС РФ знают свои задачи в спецоперации на Украине, поэтому не стоит их торопить. Также он поблагодарил всех причастных к демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что эти люди шаг за шагом освобождают страну от банд неонацистов.