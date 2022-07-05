Сенатор Джабаров высказался о решении ЕК создать платформу для сбора средств Украине

Еврокомиссия решила создать международную платформу для сбора средств на восстановление Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал это решение. Об этом сообщил RT.

«Совершенно бестолковое заявление, а самое главное — не вовремя», — считает политик.

Он подчеркнул, что данное решение является популистским. Таким образом страны Евросоюза пытаются показать свою причастность к ситуации на Украине. По словам Джабарова, в том случае, если средства действительно получится собрать, их не направят на Украину.