Сенатор Джабаров призвал не торопить выполнение задач спецоперации

Военнослужащие ВС РФ знают свои задачи в спецоперации на Украине, поэтому не стоит их торопить, написал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

Сенатор выразил благодарность всем, кто принимает участие в демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что эти люди шаг за шагом освобождают страну от банд неонацистов.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство», — отметил Джабаров.

Он призвал «набраться терпения» и пожелать удачи российским военным. Ранее в Минобороны РФ рассказали о многочисленных провокациях со стороны ВСУ. Украинцы хотят растиражировать фейки о том, что ВС РФ наносят удары по гражданским объектам.